Смертельна ДТП під Києвом: скільки загрожує водієві-"мажору"

Фото: колаж РБК-Україна

Вбивця-"мажор" залишився вартою без можливості внесення застави

19-річний хлопець за скоєння резонансної смертельної ДТП під Києвом з двома жертвами може опинитися за ґратами на 10 років. Таке покарання загрожує "мажору", який збив у селі Піщане біля Білої Церкви двох дівчат та втік з місця пригоди, проте пізніше був затриманий, розповіли у прес-службі прокуратури Київської області.

Зазначимо, що під час засідання суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу він плакав і визнавав свою провину. Віталій Петрашевський запевнив, що в момент скоєння аварії був тверезий.

При цьому молодий чоловік відмовився назвати імена інших пасажирів в автомобілі Mazda, який належить його батькам, бізнесменам із сусіднього села Храпачі в Білоцерківському районі.

Фото: місце події (npu.gov.ua)

18-річну Вікторію Четверикову та 16-річну Вероніку Кутову він збив в ніч проти 6 квітня. Як розповів Віталій, він перевищив швидкість (110 км/год), і дівчат помітив лише в останній момент.

Після скоєння наїзду, він злякався та втік, кинувши розбитий автомобіль. Два дні Віталій переховувався в лісосмузі, але 8 квітня був затриманий.

Фото: npu.gov.ua

Йому повідомили про підозру за 3 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України.

9 квітня суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинений злочин Віталію "світить" до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваний Віталій Петрашевський (facebook.com/nelly.kovalska)

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