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Постраждала дитина: в Києві народний депутат потрапила в ДТП

STYLERПодії    10.12.2018 - 16:05
Постраждала дитина: в Києві народний депутат потрапила в ДТП
Колаж РБК-Україна

Хлопчикові знадобилася медична допомога

У Києві народний депутат України від партії "Народний фронт" потрапила в аварію разом зі своїм чотирирічним сином. Про це пише OBOZREVATEL.

Інцидент стався в Печерському районі столиці. Зіткнулося два автомобіля марки "Хонда". За кермом одного з них була народний депутат від "Народного фронту" Наталія Кацер-Бучковська.

Крім того, у салоні автомобіля знаходився її 4-річний син. Хлопчикові знадобилася медична допомога, проте травми дитини виявилися несерйозними.

Після огляду медики дозволили йому повернутися з мамою додому і повідомили, що госпіталізація не потрібна. Сама Наталя Кацер-Бучковська не постраждала.

Постраждала дитина: в Києві народний депутат потрапила в ДТП

Фото: Наталія Кацер-Бучковська (facebook.com/nataliya.katserbuchkovska)

"Так, зі мною сталася ДТП. Винуватець — інший автомобіль. Ми зараз займаємося слідчими діями, встановленням обставин справи", - прокоментувала інцидент народний депутат.

Вона повідомила, що на даний момент оформляються всі необхідні документи в поліції і вирішується питання про порушення кримінального провадження за фактом аварії з потерпілими, за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомили поліцейські, які оформляли ДТП, винуватцем став водій другого автомобіля "Хонда". Жінка порушила правила дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві автохам підрізав тролейбус.

А також ми розповідали подробиці смертельної ДТП з іномаркою у Львівській області.

Відео: РБК-Україна

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