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Пострадал ребенок: в Киеве народный депутат попала в ДТП

STYLERПроисшествия    10.12.2018 - 16:05
Пострадал ребенок: в Киеве народный депутат попала в ДТП
Коллаж РБК-Украина

Мальчику понадобилась медицинская помощь

В Киеве народный депутат Украины от партии "Народный фронт" попала в аварию вместе со своим четырехлетним сыном. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Инцидент произошел в Печерском районе столицы. Столкнулось два автомобиля марки "Хонда". За рулем одного из них была народный депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская.

Кроме того, в салоне автомобиля находился ее 4-летний сын. Мальчику понадобилась медицинская помощь, однако травмы ребенка оказались несерьезными.

После осмотра медики разрешили ему вернуться с мамой домой и сообщили, что госпитализация не требуется. Сама Наталья Кацер-Бучковская не пострадала.

Пострадал ребенок: в Киеве народный депутат попала в ДТП

Фото: Наталья Кацер-Бучковская (facebook.com/nataliya.katserbuchkovska)

"Да, со мной произошло ДТП. Виновник — другой автомобиль. Мы сейчас занимаемся следственными действиями, установлением обстоятельств дела", - прокомментировала инцидент народный депутат.

Она сообщила, что на данный момент оформляются все необходимые документы в полиции и решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту аварии с пострадавшими, по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили полицейские, которые оформляли ДТП, виновницей стала водитель второго автомобиля "Хонда". Женщина нарушила правила дорожного движения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве автохам подрезал троллейбус.

А также мы рассказывали подробности смертельного ДТП с иномаркой во Львовской области.

Видео: РБК-Украина

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