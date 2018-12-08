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Постраждало вісім осіб: страшна аварія з каретою "швидкої допомоги"

STYLERПодії    08.12.2018 - 15:51

Відео: (youtube.com/Телеканал СК1)

8 грудня у Житомирі за участю карети "швидкої допомоги" та автомобіля іноземного виробництва сталася моторошна аварія. В результаті інциденту постраждали вісім людей, серед яких неповнолітні. Про трагічний інцидент на перехресті вулиць Домбровського та Івана Мазепи розповідає місцеве новинне агентство Телеканал СК1.

Повідомляється, що інцидент стався близько 10:30 дня. На перехресті зіткнулися іномарка Hyundai і автомобіль "швидкої".

Очевидці розповідають, що серед постраждалих була одна дитина. На місце аварії виїхала інша карета "швидкої допомоги", яка госпіталізувала учасників аварії. Зараз на місці працюють поліцейські, які встановлюють всі деталі та можливі причини ДТП.

Постраждало вісім осіб: страшна аварія з каретою &quot;швидкої допомоги&quot;

Місце події / Кадр з відео YouTube-каналу Телеканал СК1

Нагадаємо, що в Кривому Розі "евробляхер" розніс автостоянку. Недалеко від станції "Зарічний" машину на єврономерах і літній гумі "занесло". Водій не впорався з керуванням. В результаті машина знесла три плити паркану автостоянки.

Раніше ми писали, що автомобіль "Укрпошти" збив пішохода. Пізніше в мережі з'явилося відео інциденту.

Відео: РБК-Україна

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