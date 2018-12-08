Пострадало восемь человек: жуткая авария с каретой "скорой помощи"

Видео: (youtube.com/Телеканал СК1)

8 декабря в Житомире с участием кареты "скорой помощи" и автомобиля зарубежного производства произошла жуткая авария. В результате инцидента пострадало восемь человек, среди которых несовершеннолетние. О трагическом инциденте на углу улиц Домбровского и Ивана Мазепы рассказывает местное новостное агентство Телеканал СК1.

Сообщается, что инцидент произошел около 10:30 дня. На перекрестке столкнулись иномарка Hyundai и автомобиль "скорой".

Очевидцы рассказывают, что среди пострадавших был один ребенок. На место аварии выехала другая карета "скорой помощи", которая госпитализировала участников аварии. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают все детали и возможные причины ДТП.

Место происшествия / Кадр из видео YouTube-канала Телеканал СК1

Напомним, что в Кривом Роге "евробляхер" разнес автостоянку. Недалеко от станции "Заречный" машину на еврономерах и летней резине "занесло". Водитель не справился с управлением. В результате машина снесла три плиты забора автостоянки.

Ранее мы писали, что автомобиль "Укрпочты" сбил пешехода. Позже в сети появилось видео инцидента.

Видео: РБК-Украина