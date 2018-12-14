ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Потерпілого після вибуху будинку у Фастові виписали з лікарні (відео)

STYLERПодії    14.12.2018 - 22:26

Відео: YouTube/ТСН

У Київській області у Фастові після вибуху житлового будинку 14 грудня одного з потерпілих вже виписали з лікарні. Досі не можуть знайти 22-річну дівчину, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі надали чоловіку всю необхідну допомогу. Його життю нічого не загрожує.

Рятувальники продовжують невтомно працювати на місці події. Вони розбирають завали після вибуху у п'ятиповерховому будинку, скидають вниз шматки залізобетонних конструкцій, цеглу, уламки меблів.

За їх роботою стежать близько 200 людей. Переважно це жителі як самої постраждалої п'ятиповерхівки, так і сусідніх будинків.

 

Фото: скріншот YouTube/ТСН

Надзвичайники наголосили, що ніякої інформації про виявлення жертв немає.

Нагадаємо, що зі слів мешканців будинку, які потрапили в лікарню, під завалами може знаходитися крім зниклої дівчини ще одна людина.

В результаті вибуху в Фастові було пошкоджено 27 квартир.

70 мешканців будинку евакуювали.

На місці подій працюють представники ДСНС, поліції і місцеві органи влади, які з'ясовують причину вибуху. Працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій проводяться роботи по розбору завалів і пошуку людей.

Як повідомлялося раніше, під час огляду місця вибуху в будинку у Фастові Київської області витоку газу не виявили.

Також ми раніше розповідали подробиці вибуху у Фастові та публікували фотографії з місця події.

Вубух у Фастові: в облгазі спростовують витік У ДСНС назвали масштаби руйнувань внаслідок вибуху у Фастові
Новини України больницаФастовВибух
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся