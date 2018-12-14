Потерпілого після вибуху будинку у Фастові виписали з лікарні (відео)

Відео: YouTube/ТСН

У Київській області у Фастові після вибуху житлового будинку 14 грудня одного з потерпілих вже виписали з лікарні. Досі не можуть знайти 22-річну дівчину, йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі надали чоловіку всю необхідну допомогу. Його життю нічого не загрожує.

Рятувальники продовжують невтомно працювати на місці події. Вони розбирають завали після вибуху у п'ятиповерховому будинку, скидають вниз шматки залізобетонних конструкцій, цеглу, уламки меблів.

За їх роботою стежать близько 200 людей. Переважно це жителі як самої постраждалої п'ятиповерхівки, так і сусідніх будинків.

Фото: скріншот YouTube/ТСН

Надзвичайники наголосили, що ніякої інформації про виявлення жертв немає.

Нагадаємо, що зі слів мешканців будинку, які потрапили в лікарню, під завалами може знаходитися крім зниклої дівчини ще одна людина.

В результаті вибуху в Фастові було пошкоджено 27 квартир.

70 мешканців будинку евакуювали.

На місці подій працюють представники ДСНС, поліції і місцеві органи влади, які з'ясовують причину вибуху. Працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій проводяться роботи по розбору завалів і пошуку людей.

Як повідомлялося раніше, під час огляду місця вибуху в будинку у Фастові Київської області витоку газу не виявили.

Також ми раніше розповідали подробиці вибуху у Фастові та публікували фотографії з місця події.