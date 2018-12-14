Пострадавшего после взрыва дома в Фастове выписали из больницы (видео)

Видео: YouTube/ТСН

В Киевской области в Фастове после взрыва жилого дома 14 декабря одного из пострадавших уже выписали из больницы. До сих пор не могут найти 22-летнюю девушку, говорится в сюжете ТСН.

Врачи оказали мужчине всю необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Спасатели продолжают без устали работать на месте происшествия. Они разбирают завалы после взрыва в пятиэтажном доме, сбрасывают вниз куски железобетонных конструкций, кирпич, обломки мебели.

За их работой следят около 200 человек. Преимущественно, это жители как самой пострадавшей пятиэтажки, так и соседних домов.

Фото: скриншот YouTube/ТСН

Чрезвычайники подчеркнули, что никакой информации об обнаружении жертв нет.

Напомним, что со слов жителей дома, которые попали в больницу, под завалами может находится помимо пропавшей девушки еще один человек.

В результате взрыва в Фастове было повреждено 27 квартир.

70 жителей дома эвакуировали.

На месте событий работают представители ГСЧС, полиции и местные органы власти, которые выясняют причину взрыва. Работниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводятся работы по разбору завалов и поиску людей.

Как сообщалось ранее, во время осмотра места взрыва в доме в Фастове Киевской области утечки газа не обнаружили.

Также мы ранее рассказывали подробности взрыва в Фастове и публиковали фотографии с места происшествия.