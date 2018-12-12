"Катував електрошокером": у Львові син по-звірячому знущався над батьками

Колаж РБК-Україна

У поліцію звернулася жінка, яка стала жертвою насильства рідного сина

У Львові молодий чоловік закрив своїх батьків у квартирі і почав над ними знущатися. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався у Львові на вулиці Антона Головатого. Рано вранці в поліцію подзвонила жінка і попросила допомоги. Вона повідомила, що її син знущається над нею та її чоловіком, б'є їх і катує електрошокером.

На місце події оперативно прибула патрульна поліція. Через зачинені двері квартири було чутно жіночі крики. Патрульні викликали підмогу – ДСНС і медиків. Спільними зусиллями двері в квартиру вдалося відкрити і бешкетника заарештувати.

З'ясувалося, що 30-річний житель міста Львова, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, замкнув вхідні двері і зламав від них ключ. Після цього він почав бити батьків і катувати їх електрошокером.

Медики оглянули потерпілих, а також чоловіка, який влаштував домашнє насильство. Бешкетника забрали на лікування, так як експрес-тест підтвердив в його крові велику дозу наркотичних речовин.

А постраждалі подякували своїм рятівникам і повідомили, що претензій з приводу зламаних дверей не мають.

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