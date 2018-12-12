ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Катував електрошокером": у Львові син по-звірячому знущався над батьками

STYLERПодії    12.12.2018 - 21:16
"Катував електрошокером": у Львові син по-звірячому знущався над батьками
Колаж РБК-Україна

У поліцію звернулася жінка, яка стала жертвою насильства рідного сина

У Львові молодий чоловік закрив своїх батьків у квартирі і почав над ними знущатися. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався у Львові на вулиці Антона Головатого. Рано вранці в поліцію подзвонила жінка і попросила допомоги. Вона повідомила, що її син знущається над нею та її чоловіком, б'є їх і катує електрошокером.

На місце події оперативно прибула патрульна поліція. Через зачинені двері квартири було чутно жіночі крики. Патрульні викликали підмогу – ДСНС і медиків. Спільними зусиллями двері в квартиру вдалося відкрити і бешкетника заарештувати.

З'ясувалося, що 30-річний житель міста Львова, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, замкнув вхідні двері і зламав від них ключ. Після цього він почав бити батьків і катувати їх електрошокером.

Медики оглянули потерпілих, а також чоловіка, який влаштував домашнє насильство. Бешкетника забрали на лікування, так як експрес-тест підтвердив в його крові велику дозу наркотичних речовин.

А постраждалі подякували своїм рятівникам і повідомили, що претензій з приводу зламаних дверей не мають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Дніпрі поліцейські ганялися за голим водієм.

А також розповідали про те, що мешканка Запорізької області розрубала голову сусідові сапою.

"В сім'ї не без виродка": подробиці втечі українського полісмена в Росію У Харкові колишній коп-"перевертень" викрав іноземців
Новини України Львівполиция
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся