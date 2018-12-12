"Пытал электрошокером": во Львове сын зверски издевался над родителями

Коллаж РБК-Украина

В полицию обратилась женщина, которая стала жертвой насилия родного сына

Во Львове молодой мужчина закрыл своих родителей в квартире и начал над ними издеваться. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел во Львове на улице Антона Головатого. Рано утром в полицию позвонила женщина и попросила помощи. Она сообщила, что ее сын издевается над ней и ее мужем, избивает их и пытает электрошокером.

На место происшествия оперативно прибыла патрульная полиция. Из-за закрытой двери квартиры были слышны женские крики. Патрульные вызвали подмогу – ГСЧС и медиков. Общими усилиями дверь в квартиру удалось открыть и дебошира арестовать.

Выяснилось, что 30-летний житель города Львова, находясь под воздействием наркотических веществ, запер входную дверь и сломал от нее ключ. После этого он начал избивать родителей и пытать их электрошокером.

Медики осмотрели потерпевших, а также мужчину, который устроил домашнее насилие. Дебошира забрали на лечение, так как экспресс-тест подтвердил в его крови большую дозу наркотических веществ.

А пострадавшие поблагодарили своих спасителей и сообщили, что претензий по поводу взломанных дверей не имеют.

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