Ратрак переїхав туристку: свідок розповіла усі деталі інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Шолом постраждалої знаходиться на експертизі, яка покаже напрямок руху ратрака

Постраждала туристка, яку в Закарпатській області на горі Драгобрат переїхав ратрак, з реанімації в Рахові їде на "швидкій" у Київ. Про це в середу, 26 грудня, розповіла її подруга Олена Івашкіна у соцмережі Facebook.

Також дівчина докладно описала сам інцидент, який стався два дні тому.

Зазначимо, що поліція за фактом події почала кримінальне провадження.

"Це сталося близько 17:00, вже сутеніло, але підйомники вимикають о 17:00, так що люди на схилах ще є. Хлопці спускалися на бордах з кріселки вниз до готелю "Пік", вона розташована на схилі за типом ski-in/ski-out, тобто люди регулярно до неї спускаються з гори саме по цій дорозі", - написала вона.

Туристка зупинилася, щоб розстебнутися, і у цей момент ратрак, який до цього рухався по дорозі вниз та світив фарами вниз, почав різко здавати вгору, без світлових і звукових попереджувальних сигналів. Транспорт швидко їхав по дорозі до готелю. У підсумку ратрак наїхав на дівчину.

Фото: facebook.com/ivashkina.olena

"Її голову майже врятував шолом, але він не захистив обличчя і щелепу. В іншому врятувало диво, велика кількість свіжого снігу, і те, що ратрак - машина, звичайно, важка, але його тиск на снігову поверхню відносно невеликий - близько 0,05 кг/см2", - йдеться в повідомленні.

Івашкіна розповіла, що за кермом був імовірно власник ратрака Ігор Борисяк, який є власником готелю "Яремина Хата".

"Він і його співробітник разом вийшли з ратрака подивитися, що сталося, а потім разом сіли в ратрак і поїхали з місця події. Тобто вони побачили, що зробили, але сіли у ратрак і просто поїхали, не надавши допомогу дівчинці, яка кричить і в крові", - наголошується в повідомленні.

За словами дівчини, Борисяк може спробувати уникнути відповідальності. Також вона написала, нібито він одного разу мало не збив групу дітей, які каталися з інструктором.

Зауважується, що постраждалій свідки інциденту надали парамедичну допомогу, дали знеболювальне, відправили до реанімації. Допомагали власник готелю "Оселя", персонал готелю "Пік" та хірург, який випадково опинився поруч.

Шолом знаходиться на експертизі, яка покаже, що напрямок руху ратрака був знизу вгору.

Автор посту також попросив поради, як діяти в такій ситуації, щоб справу не пустили на самоплив.

Скрін: facebook.com/ivashkina.olena

В коментарях до посту користувачі мережі дають поради, як можна вчинити в подібній ситуації, а також бажають якнайшвидшого одужання постраждалій :

"Заяву до поліції обов'язково, адвоката обов'язково на допомогу, щоб правильно кваліфікувати склад, далі обов'язково зібрати всі можливі докази, відео з камер, навіть просто коли рухався ратрак, куди приїхав, обов'язково записувати собі і що б поліція в рамках розслідування офіційно отримала, контакти усіх свідків, допит і показання, чіткі події і хронологія повинні бути зафіксовані, далі експертызы в тому числі на ратраці сліди ушкоджень, наявності крові жертви, обов'язкова судедно медична експертиза потерпілої для визначення ступеня тяжкості і т д, алкоголь в крові водія, обов'язково чіткі висновки лікарів, чіткі призначення ліків і звичайно ж всі чеки збирати на лікування";

"Жесть - потрібно покарання за таку злочинну недбалість... Шкода дівчинку. Потрібен дуже хороший юрист і розголос";

"Ого! Це жах, звичайно! Нехай подружка одужує швидше!";

"До болю знайома ситуація... ("Мій" водій трактора був п'яний, що навіть не помітив того, що зробив... Покарання йому не було... неприпустима така ситуація! Допоможіть дівчині..!";

"Якнайшвидшого одужання дівчині!"..

Скріншот коментарів: facebook.com/ivashkina.olena

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Відео: РБК-Україна