Ратрак переехал туристку: свидетельница рассказала все детали инцидента

Фото: коллаж РБК-Украина

Шлем пострадавшей находится на экспертизе, которая покажет направление движения ратрака

Пострадавшая туристка, которую в Закарпатcкой области на горе Драгобрат переехал ратрак, из реанимации в Рахове едет на "скорой" в Киев. Об этом в среду, 26 декабря, рассказала ее подруга Лена Ивашкина в соцсети Facebook.

Также девушка подробно описала сам инцидент, который произошел два дня назад.

Отметим, что полиция по факту происшествия начала криминaльное производство.

"Дело было около 17:00, уже смеркалось, но подъемники выключают в 17:00, так что люди на склонах еще есть. Ребята спускались на бордах с креселки вниз к гостинице "Пик", она расположена на склоне по типу ski-in/ski-out, то есть люди регулярно к ней спускаются с горы именно по этой дороге", - написала она.

Туристка остановилась, чтобы выстегнуться, и в этот момент ратрак, который до этого двигался по дороге вниз и светил фарами вниз, начал резко сдавать вверх, без световых и звуковых предупреждающих сигналов. Транспорт быстро ехал по дороге к гостинице. В итоге ратрак наехал на девушку.

Фото: facebook.com/ivashkina.olena

"Ее голову почти спас шлем, но он не защитил лицо и челюсть. В остальном спасло чудо, большое количество свежевыпавшего снега, и то, что ратрак - машина, конечно, тяжелая, но его давление на снежную поверхность относительно небольшое - порядка 0,05 кг/см2", - говорится в сообщении.

Ивашкина рассказала, что за рулем был предположительно владелец ратрака Игорь Борисяк, который является владельцем гостиницы "Яремина Хата".

"Он и его сотрудник вместе вышли из ратрака посмотреть, что случилось, а потом вместе сели в ратрак и уехали с места происшествия. То есть они увидели, что сделали, но сели в ратрак и просто уехали, не оказав помощь девочке, которая кричит и в крови", - подчеркивается в сообщении.

По словам девушки, Борисяк может попытаться избежать ответственности. Также она написала, якобы он однажды чуть не сбил группу катающихся с инструктором детей.

Отмечается, что пострадавшей свидетели инцидента оказали парамедицинскую помощь, дали обезболивающее, отправили в реанимацию. Помогали владелец гостиницы "Оселя", персонал гостиницы "Пик" и случайно оказавшийся рядом хирург.

Шлем находится на экспертизе, которая покажет, что направление движения ратрака было снизу вверх.

Автор поста также спросил совета, как поступать в такой ситуации, чтобы дело не пустили на самотек.

Скрин: facebook.com/ivashkina.olena

В комментариях к посту пользователи сети дают советы, как можно поступить в подобной ситуации, а также желают пострадавшей скорейшего выздоровления :

"Заявление в полицию обязательно, адвоката обязательно в помощь чтобы правильно квалифицировать состав, далее обязательно собрать все возможные доказательства, видео с камер, даже просто когда двигался ратрак, куда приехал, обязательно записывать себе и что бы полиция в рамках расследования официально получила, контакты всех свидетелей, допрос и показания, четкие события и хронология должны быть зафиксированы, далее експертызы в том числе на ратраке следы повреждений, наличия крови жертвы, обязательная судедно медицинская експертиза потерпевшей для определения степени тяжести и т д, алкоголь в крови водителя, обязательно четкие заключения врачей, четкие назначения лекарств и конечно же все чеки собирать на лечение";

"Жесть - нужно наказание за такую преступную халатность... Жаль девочку. Нужен очень хороший юрист и огласка";

"Ого! Это ужас, конечно! Пусть подружка поправляется скорее!";

"До боли знакомая ситуация... ("Мой" водитель трактора был пьян, даже не заметил того, что сделал... Наказание ему не было... недопустима такая ситуация! Помогите девушке..!";

"Скорейшего выздоровления девушке!"..

Скриншот комментариев: facebook.com/ivashkina.olena

Напомним, недавно в Пустомытовском районе Львовской области сгорел туристический автобус.

Как сообщалось ранее, в Одессе маршрутное такси попало в ДТП, в результате чего пострадали 9 человек, среди которых 3 детей.

Также мы писали о том, что ранее в Раховском районе Закарпатской области произошла авария с двумя туристами из Киева. Их автомобиль сорвался в пропасть на горе Близница.

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Видео: РБК-Украина