У мережі назвали ймовірного вбивцю дівчини, знайденої у валізі

За інформацією користувачів, дівчина нещодавно пережила розставання з хлопцем
У мережі активно обговорюють смерть 19-річної Дар'ї Білоус, труп якої був виявлений у валізі у п'ятницю, 4 січня, в сміттєвому баку біля житлового будинку в Дніпрі. Під постами дівчини в Instagram розпалюються неабиякі суперечки щодо версій події.
Одна з користувачів мережі пише, що потрібно шукати колишнього хлопця дівчини, адже вона присвячувала йому пости і болісно переживала розставання - скрізь під фото дівчина говорила про це.
Інший користувач пише, що потрібно шукати друзів, які живуть в тому район, де її знайшли, саме вони можуть бути причетні до смерті дівчини.
Скріншот коментарів(instagram.com/daria_bilous18/)
Більшість користувачів сумує про смерть Дар'ї - вони жахаються вчинку нелюдів, які забрали життя красивої молодої дівчини.
Скріншот посту (instagram.com/daria_bilous18/)
Дівчина була родом з Харкова, вона вчилася в коледжі Дніпра, жила в гуртожитку. Новий рік поїхала зустрічати в Київ з невідомою компанією. Поліція повідомляє, що 3 січня вона виходила останній раз на зв'язок і сказала, що їде додому. Після цього - зникла.
Дар'я була сиротою - її батьків позбавили батьківських прав.
Поліція озвучила причину смерті дівчини - вона настала через тупу травму шиї і механічну асфіксію. У даний момент встановлено коло знайомих вбитої, з ними працюють слідчі.
Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві чоловіка в центрі Києва заарештували на 2 місяці.