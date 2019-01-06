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У мережі назвали ймовірного вбивцю дівчини, знайденої у валізі

STYLERПодії    06.01.2019 - 17:52
У мережі назвали ймовірного вбивцю дівчини, знайденої у валізі
Дар'я Білоус: instagram.com/daria_bilous18/

За інформацією користувачів, дівчина нещодавно пережила розставання з хлопцем

У мережі активно обговорюють смерть 19-річної Дар'ї Білоус, труп якої був виявлений у валізі у п'ятницю, 4 січня, в сміттєвому баку біля житлового будинку в Дніпрі. Під постами дівчини в Instagram розпалюються неабиякі суперечки щодо версій події.

Одна з користувачів мережі пише, що потрібно шукати колишнього хлопця дівчини, адже вона присвячувала йому пости і болісно переживала розставання - скрізь під фото дівчина говорила про це.

Інший користувач пише, що потрібно шукати друзів, які живуть в тому район, де її знайшли, саме вони можуть бути причетні до смерті дівчини.

У мережі назвали ймовірного вбивцю дівчини, знайденої у валізі

Скріншот коментарів(instagram.com/daria_bilous18/)

Більшість користувачів сумує про смерть Дар'ї - вони жахаються вчинку нелюдів, які забрали життя красивої молодої дівчини.

У мережі назвали ймовірного вбивцю дівчини, знайденої у валізі

Скріншот посту (instagram.com/daria_bilous18/)

Дівчина була родом з Харкова, вона вчилася в коледжі Дніпра, жила в гуртожитку. Новий рік поїхала зустрічати в Київ з невідомою компанією. Поліція повідомляє, що 3 січня вона виходила останній раз на зв'язок і сказала, що їде додому. Після цього - зникла.

Дар'я була сиротою - її батьків позбавили батьківських прав.

Поліція озвучила причину смерті дівчини - вона настала через тупу травму шиї і механічну асфіксію. У даний момент встановлено коло знайомих вбитої, з ними працюють слідчі.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві чоловіка в центрі Києва заарештували на 2 місяці.

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