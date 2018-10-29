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Солодощі з "сюрпризом": у Миколаєві чоловікові продали печиво з хробаками

STYLERПодії    29.10.2018 - 09:38

Відео: YouTube/Леонід Бойко

У Миколаєві чоловік купив дитині печиво популярної марки і виявив, що в ньому є черв'яки і кокони. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, а відео солодощів опублікував на YouTube-каналі.

Житель міста Миколаєва Леонід Бойко розповів, що купив популярне печиво "Зернове" в магазині неподалік від будинку в неділю ввечері. Після того, як його син з'їв два печива, він помітив на кондитерських виробах черв'яків.

"Після того, як дитина з'їла 2 печива - були помічені на них черви. При детальному огляді на кожному печиві знаходилося як мінімум 1 старий кокон і кілька молодих хробаків", - повідомив чоловік.

Обурений Леонід Бойко повернувся в магазин, в якому придбав солодощі, і попросив показати йому коробку, з якої продали печиво.

У ній він виявив залишки печива і купу черв'яків, які повзали по дну коробки. Він зазначив, що на тлі зерняток черв'яки були не так помітні.

"Номер партії 363650 584803 - це те, що зазначено на коробці. Будьте обережні - хто купував таке печиво, перевірте його або пакет з-під нього на наявність черв'яків...Гроші в магазині повернули, але скільки цього печива по Україні було і буде продано!" – попередив чоловік.

 

Скріншот фото (YouTube/Леонід Бойко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом дитина ледь не померла від дотику до самого отруйному грибу.

А також ми повідомляли про те, що вчені попередили про інфекціях в магазинах косметики.

Відео: РБК-Україна

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