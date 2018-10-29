Сладости с "сюрпризом": в Николаеве мужчине продали печенье с червями

Видео: YouTube/Леонид Бойко

В Николаеве мужчина купил ребенку печенье популярной марки и обнаружил, что в нем есть черви и коконы. Об этом мужчина сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, а видео сладостей опубликовал на YouTube-канале.

Житель города Николаева Леонид Бойко рассказал, что купил популярное печенье "Зерновое" в магазине неподалеку от дома в воскресенье вечером. После того, как его сын съел два печенья, он заметил на кондитерских изделиях червей.

"После того, как ребенок съел 2 печеньки - были замечены на них черви. При детальном осмотре на каждом печенье находилось как минимум 1 старый кокон и несколько молодых червей", - сообщил мужчина.

Возмущенный Леонид Бойко вернулся в магазин, в котором приобрел сладости, и попросил показать ему коробку, из которой продали печенье.

В ней он обнаружил остатки печенья и кучу червей, которые ползали по дну коробки. Он отметил, что на фоне зернышек черви были не так заметны.

"Номер партии 363650 584803 - это то, что указано на коробке. Будьте осторожны - кто покупал такое печенье, проверьте его или пакет из-под него на наличие червей...Деньги в магазине вернули, но сколько этого печенья по Украине было и будет продано!" – предупредил мужчина.

Скриншот фото (YouTube/Леонид Бойко)

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Видео: РБК-Украина