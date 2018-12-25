Смерть у маршрутці: у Києві чоловік помер біля метро "Лісова"

Фото: РБК-Україна

На момент смерті чоловіку був 61 рік

Сьогодні, 25 грудня, чоловік помер у маршрутному таксі біля станції метро "Лісова". Загиблий був уродженцем Західної України, повідомляє Інформатор.

За словами водія маршрутки, інцидент стався на маршруті "Бровари — Київ" близько 6:40.

Фото: kiev.informator.ua

На місце події прибула швидка допомога, яка і зафіксувала смерть чоловіка. На місце події також прибули співробітники поліції.

Причина смерті чоловіка встановлюється, але його рідні повідомили про те, що останнім часом у загиблого спостерігалися проблеми з тиском.

Фото: kiev.informator.ua

Нагадаємо, що днями помер останній учасник повстання у Варшавському гетто Симха Ротайзер-Ротем.

Раніше повідомлялося, що в мелітопольській школі №22 помер вчитель перед початком уроку. Трагедія сталася вранці в середу, 19 грудня.

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