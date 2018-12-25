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Смерть в маршрутке: в Киеве мужчина умер возле метро "Лесная"

STYLERПроисшествия    25.12.2018 - 12:01
Смерть в маршрутке: в Киеве мужчина умер возле метро "Лесная"
Фото: РБК-Украина

На момент смерти мужчине был 61 год

Сегодня, 25 декабря, мужчина умер в маршрутном такси возле станции метро "Лесная". Погибший был уроженцем Западной Украины, сообщает Информатор.

По словам водителя маршрутки, инцидент произошел на маршруте "Бровары — Киев" около 6:40.

Смерть в маршрутке: в Киеве мужчина умер возле метро &quot;Лесная&quot;Фото: kiev.informator.ua

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая и зафиксировала смерть мужчины. На место происшествия также прибыли сотрудники полиции.

Причина смерти мужчины устанавливается, но его родные сообщили о том, что в последнее время у погибшего наблюдались проблемы с давлением.

Смерть в маршрутке: в Киеве мужчина умер возле метро &quot;Лесная&quot;Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что на днях скончался последний участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротайзер-Ротем.

Ранее сообщалось, что в мелитопольской школе №22 умер учитель перед началом урока. Трагедия произошла утром в среду, 19 декабря.

Также мы сообщали о том, что в Киеве мужчина упал с моста Метро в Днепр. Спасателям удалось достать мужчину из воды. Его передали бригаде скорой помощи.

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