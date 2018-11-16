Смертельна аварія зі спортсменами: лікарі борються за життя Олега Жоха

Відео: YouTube/"5 канал"

Український спортмен-армреслер 26-річний Олег Жох отримав у ДТП, яка забрала життя його батька і друга Андрія Пушкаря, дуже серйозні травми. Про це повідомляє "5 канал".

Завідувач Рівненської центральної міської лікарні Микола Тимощук розповів про стан потерпілого Олега Жоха. Він зазначив, що на даний момент ще зберігається загроза не тільки здоров'ю спортсмена, але і життю.

"Виявлено черепно-мозкову травму тяжкого ступеня, забій головного мозку, травма рухового апарату. Стоїть питання про лікування головного мозку та грудної клітки. Залишається пряма загроза не тільки здоров'ю, але і життю", - повідомив Микола Тимощук.

Олег Жох постраждав у ДТП, яке сталося 13 листопада на трасі Київ-Чоп. Разом з ним у фургоні їхав батько, 50-річний Олександр Комаревич і 33-річний чемпіон світу і чемпіон Європи з армреслінгу Андрій Пушкар. Обидва загинули на місці від отриманих травм.

У поліції повідомили, що ймовірною причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що медики уточнили інформацію про стан здоров'я Олега Жоха.

А також розповідали про те, що у жахливому ДТП загинув відомий український спортсмен.

Відео: РБК-Україна