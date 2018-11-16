Смертельная авария со спортсменами: врачи борются за жизнь Олега Жоха

Видео: YouTube/"5 канал"

Украинский спортмен-армреслер 26-летний Олег Жох получил в ДТП, которая унесла жизни его отца и друга Андрея Пушкаря, очень серьезные травмы. Об этом сообщает "5 канал".

Заведующий Ровенской центральной городской больницы Николай Тимощук рассказал о состоянии пострадавшего Олега Жоха. Он отметил, что на данный момент еще сохраняется угроза не только здоровью спортсмена, но и жизни.

"Обнаружено черепно-мозговую травму тяжелой степени, ушиб головного мозга, травма двигательного аппарата. Стоит вопрос о лечении головного мозга и грудной клетки. Остается прямая угроза не только здоровью, но и жизни", - сообщил Николай Тимощук.

Олег Жох пострадал в ДТП, которое произошло 13 ноября на трассе Киев-Чоп. Вместе с ним в фургоне ехал отец, 50-летний Александр Комаревич и 33-летний чемпион мира и чемпион Европы по армреслингу Андрей Пушкарь. Оба погибли на месте от полученных травм.

В полиции сообщили, что вероятной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что медики уточнили информацию о состоянии здоровья Олега Жоха.

А также рассказывали о том, что в жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен.

Видео: РБК-Украина