Смертельна ДТП у Харкові: у потерпілої змінилися вимоги до Дронова

Фото: колаж РБК-Україна

Перед цим суму відшкодування морального і матеріального збитку оцінювали в 100 тисяч гривень

У Харкові в ході засідання Київського райсуду у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у жовтні 2017 року сторона потерпілих зажадала збільшити суму компенсації втричі. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє 057.ua.

У обвинуваченого Геннадія Дронова вимагають 300 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди на користь постраждалої Жанни Власенко, розповів її представник в ході судового засідання.

Раніше йшлося про 100 тисяч.

Фото: 057.ua

Суддя прийняв позовну вимогу.

Зазначимо, що Власенко уточнила позовні вимоги через канцелярію. До Олени Зайцевої у неї немає претензій, тільки до Дронова, якого вона просить відшкодувати збиток.

За словами представника Власенко, колишні позовні вимоги до Дронова були "заниженими", а також "несумісними з ушкодженнями потерпілої".

Фото: 057.ua

"Жанна розраховувала, що Дронов відшкодує збиток, але досі не заплатив жодної копійки і не має таких намірів", - розповів він.

Предствитель постраждалої вказав на те, що сума зросла втричі, бо травма є небезпечною для життя і може закінчитися летальним результатом: "Друга травма, закрита травма таза і хребта, яка теж є тяжкою. Без надання медичної допомоги може призвести до смерті".

Фото: 057.ua

Нагадаємо, що згідно з висновками автотехнічної експертизи, автомобіль Зайцевої у момент смертельної аварії їхало з середньою швидкістю 106 км/год.

Як повідомлялося раніше, за словами адвокатів Зайцевої, вона серйозно хвора.

Також писали про те, що правозахисники повідомили, що у Зайцевої відмовили ноги.