Смертельное ДТП в Харькове: у потерпевшей изменились требования к Дронову

Фото: коллаж РБК-Украина

Перед этим сумму возмещения морального и материального ущерба оценивали в 100 тысяч гривен

В Харькове в ходе заседания Киевского райсуда по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в октябре 2017 года сторона потерпевших потребовала увеличить сумму компенсации в три раза. Об этом во вторник, 8 января, сообщает 057.ua.

У обвиняемого Геннадия Дронова требуют 300 тысяч гривен морального и материального ущерба в пользу пострадавшей Жанны Власенко, рассказал ее представитель в ходе судебного заседания.

Ранее говорилось о 100 тысячах.

Фото: 057.ua

Судья принял исковое требование.

Отметим, что Власенко уточнила исковые требования через канцелярию. К Алене Зайцевой у нее нет претензий, только к Дронову, которого она просит возместить ущерб.

По словам представителя Власенко, прежние исковые требования к Дронову были "заниженными", а также "несовместимыми с повреждениями потерпевшей".

Фото: 057.ua

"Жанна рассчитывала, что Дронов возместит ущерб, но до сих пор не заплатил ни копейки и не имеет таких намерений", - рассказал он.

Предствитель пострадавшей указал на то, что сумма выросла втрое, так как травма является опасной для жизни и может закончиться летальным исходом: "Вторая травма - закрытая травма таза и хребта, которая тоже является тяжкой. Без предоставления медпомощи может привести к смерти".

Фото: 057.ua

Напомним, что согласно выводам автотехнической экспертизы, автомобиль Зайцевой в момент смертельной аварии ехало со средней скоростью 106 км/ч.

Как сообщалось ранее, по словам адвокатов Зайцевой, она серьезно больна.

Также писали о том, что правозащитники сообщили, что у Зайцевой отказали ноги.