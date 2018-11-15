Смертельне ДТП зі спортсменами: стало відомо про стан Олега Жоха

Колаж РБК-Україна

Спортсмена планують перевезти до Києва для операції

Український армрестлер Олег Жох, який був госпіталізований після смертельного ДТП під Рівне, знаходиться в комі. Про це повідомили на сторінці "Армреслінг" в соціальній мережі.

Повідомляється, що в Олега множинні травми, переломи і гематома на голові. Медики збираються транспортувати його в Київ.

"У Олега два переломи руки... якої, лікарі не кажуть. Гематома на голові. Пошкоджено внутрішні органи... лікарі теж не кажуть нічого. Везуть на МРТ, потім скоріше всього транспорт на Київ. З закордону підтягують хороших хірургів... готують до операції. Сам Олег перебуває в комі", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (vk.com/armpowernet)

Телеканал "UA: Рівне" повідомив з посиланням на лікарів, що на 8 ранку Олег Жох знаходиться у вкрай важкому стані. Він поміщений в реанімацію нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні. За словами медиків, мама Олега Жоха просила не розголошувати подробиці про його стан.

Скріншот поста (facebook.com/uarivnetv)

Олег Жох - чинний чемпіон світу з армспорту на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

Скріншот поста (vk.com/armpowernet)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у смертельному ДТП під Рівним загинули відомий український спортсмен, армрестлер Андрій Пушкар і батько спортсмена Олега Жоха.

Олег Жох перебував за кермом фургона, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

А також ми писали про те, що під Києвом сталася масштабна ДТП.

Відео: РБК-Україна