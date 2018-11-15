Смертельное ДТП со спортсменами: стало известно о состоянии Олега Жоха

Коллаж РБК-Украина

Спортсмена планируют перевезти в Киев для операции

Украинский армрестлер Олег Жох, который был госпитализирован после смертельного ДТП под Ровно, находится в коме. Об этом сообщили на странице "Армреслинг" в социальной сети.

Сообщается, что у Олега множественные травмы, переломы и гематома на голове. Медики собираются транспортировать его в Киев.

"У Олега два перелома руки… какой, врачи не говорят. Гематома на голове. Повреждены внутренние органы... врачи тоже не говорят толком ничего. Везут на МРТ, потом скорей всего транспорт на Киев. С заграницы подтягивают хороших хирургов… готовят к операции. Сам Олег находится в коме", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (vk.com/armpowernet)

Телеканал "UA: Рівне" сообщил со ссылкой на врачей, что на 8 утра Олег Жох находится в крайне тяжелом состоянии. Он помещен в реанимацию нейрохирургического отделения Ровенской городской больницы. По словам медиков, мама Олега Жоха просила не разглашать подробности о его состоянии.

Скриншот поста (facebook.com/uarivnetv)

Олег Жох - действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Скриншот поста (vk.com/armpowernet)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в смертельном ДТП под Ровно погибли известный украинский спортсмен, армрестлер Андрей Пушкарь и отец спортсмена Олега Жоха.

Олег Жох находился за рулем фургона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

А также мы писали о том, что под Киевом произошло масштабное ДТП.

Видео: РБК-Украина