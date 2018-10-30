У США застрелили відомого репера

Колаж РБК-Україна

Музикант помер до приїзду поліції

В Новому Орлеані, штат Луїзіана, США був убитий невідомими популярний репер Теодор Джонс, більш відомий під сценічним псевдонімом Young Greatness. Про це повідомляє видання Billboard з посиланням на джерела в поліції.

Вбивство сталося біля одного з ресторанів у Новому Орлеані. Злочинці викрали автомобіль Young Greatness, однак пізніше його виявили співробітники поліції.

Фото: Репер Young Greatness (Prince Williams/WireImage)

Як повідомили слідчі, підозрювані поки не знайдені, а також невідомий мотив злочину.

"Перестрілка сталася вночі, близько 01.35 біля ресторану Waffle House в штаті Луїзіана", - заявили в поліції.

34-річний музикант помер на місці події ще до приїзду поліції і медичної допомоги.

Young Greatness став популярним кілька років тому. Його сингл Moolah, випущений в 2015 році потрапив у багатьох хіт-паради і отримав золотий статус.

У 2016 році журнал Rolling Stone включив Джонса в список "10 нових артистів, яких потрібно знати".

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Відео: РБК-Україна