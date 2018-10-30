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У США застрелили відомого репера

STYLERПодії    30.10.2018 - 08:48
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Музикант помер до приїзду поліції

В Новому Орлеані, штат Луїзіана, США був убитий невідомими популярний репер Теодор Джонс, більш відомий під сценічним псевдонімом Young Greatness. Про це повідомляє видання Billboard з посиланням на джерела в поліції.

Вбивство сталося біля одного з ресторанів у Новому Орлеані. Злочинці викрали автомобіль Young Greatness, однак пізніше його виявили співробітники поліції.

У США застрелили відомого репера

Фото: Репер Young Greatness (Prince Williams/WireImage)

Як повідомили слідчі, підозрювані поки не знайдені, а також невідомий мотив злочину.

"Перестрілка сталася вночі, близько 01.35 біля ресторану Waffle House в штаті Луїзіана", - заявили в поліції.

34-річний музикант помер на місці події ще до приїзду поліції і медичної допомоги.

Young Greatness став популярним кілька років тому. Його сингл Moolah, випущений в 2015 році потрапив у багатьох хіт-паради і отримав золотий статус.

У 2016 році журнал Rolling Stone включив Джонса в список "10 нових артистів, яких потрібно знати".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на виступі Ніка Вуйчича у Львові помер підліток.

А також ми розповідали про те, що з'явилися нові подробиці загадкової загибелі популярного музиканта з групи "Ненсі".

Відео: РБК-Україна

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