В США застрелили известного рэпера

Коллаж РБК-Украина

Музыкант скончался до приезда полиции

В Новом Орлеане, штат Луизиана, США был убит неизвестными популярный рэпер Теодор Джонс, более известный под сценическим псевдонимом Young Greatness. Об этом сообщает издание Billboard со ссылкой на источники в полиции.

Убийство произошло возле одного из ресторанов в Новом Орлеане. Преступники похитили автомобиль Young Greatness, однако позже сотрудники полиции его обнаружили.

Фото: Рэпер Young Greatness (Prince Williams/WireImage)

Как сообщили следователи, подозреваемые пока не найдены, а также неизвестен мотив преступления.

"Перестрелка произошла ночью, около 01.35 возле ресторана Waffle House в штате Луизиана", - заявили в полиции.

34-летний музыкант скончался на месте происшествия еще до приезда полиции и медицинской помощи.

Young Greatness стал популярным несколько лет назад. Его сингл Moolah, выпущенный в 2015 году попал во многие хит-парады и получил золотой статус.

В 2016 году журнал Rolling Stone включил Джонса в список "10 новых артистов, которых нужно знать".

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Видео: РБК-Украина