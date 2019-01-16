У Сумській області 21-річний онук до смерті забив свою бабусю

Колаж РБК-Україна

На допиті хлопець зізнався, що не пам'ятає, як скоїв важкий злочин

В Сумській області, 21-річний хлопець, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння до смерті побив свою 61-річну бабусю. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Сумській області.

Інцидент стався в селі Студенок Сумської області. Місцеву жительку кілька днів ніхто не бачив і її дім вирішив перевірити поліцейський. Коли він зайшов у будинок, то виявив пенсіонерку мертвою. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

Після всіх проведених аналізів та експертиз, було встановлено, що 61-річна померла приблизно за дві доби до того, як її знайшли. Причиною смерті став набряк і здавлення головного мозку, а також інші внутрішньочерепні травми.

При проведенні розслідування, підозра впала на 21-річного онука. Відомо, що хлопець останнім часом сильно зловживав алкогольними напоями і за словами сусідів, з будинку загиблої часто було чути їх сварки.

Поліція розшукала молоду людину і допитала його. Він повідомив, що в день смерті своєї бабусі, він гуляв з друзями і вживав алкоголь. Після гулянки, він вирішив провідати бабусю. Під час візиту між ними виникла сварка. Перебуваючи під впливом алкоголю і не контролюючи свої дії, він наніс кілька ударів пенсіонерці в груди й по голові. Коли вона впала, то він переніс її на диван, а потім просто пішов.

Що стало причиною сварки і такої поведінки, хлопець не пам'ятає і не може пояснити.

Молодика затримали. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Якщо суд визнає його винним, то його засудять на 10 років позбавлення волі.

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