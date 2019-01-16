ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Сумской области 21-летний внук до смерти забил свою бабушку

STYLERПроисшествия    16.01.2019 - 17:47
В Сумской области 21-летний внук до смерти забил свою бабушку
Коллаж РБК-Украина

На допросе парень признался, что не помнит, как совершил тяжкое преступление

В Сумской области, 21-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 61-летнюю бабушку. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Сумской области.

Инцидент произошел в селе Студенок Сумской области. Местную жительницу несколько дней никто не видел и ее дом решил проверить полицейский. Когда он зашел в дом, то обнаружил пенсионерку мертвой. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

После всех проведенных анализов и экспертиз, было установлено, что 61-летняя скончалась примерно за двое суток до того, как ее обнаружили. Причиной смерти стал отек и сдавление головного мозга, а также другие внутричерепные травмы.

При проведения расследования, подозрение пало на 21-летнего внука. Известно, что парень в последнее время сильно злоупотреблял алкогольными напитками и по словам соседей, из дома погибшей часто были слышны их ссоры.

Полиция разыскала молодого человека и допросила его. Он сообщил, что в день смерти своей бабушки, он гулял с друзьями и употреблял алкоголь. После гулянки, он решил проведать бабушку. Во время визита между ними возникла ссора. Находясь под воздействием алкоголя и не контролируя свои действия, он нанес несколько ударов пенсионерке в грудь и по голове. Когда она упала, то он перенес ее на диван, а потом просто ушел.

Что стало причиной ссоры и такого поведения, парень не помнит и объяснить не может.

Молодого человека задержали. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Если суд признает его виновным, то его осудят на 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что россиянин обвинил инопланетян в смерти его приятеля.

А также рассказывали о том, что в Киеве страшная находка в канализации шокировала жителей.

"Такой себе стакан воды в старости": в Киевской области дочь зарезала отца В Сумской области рецидивист зарубил двух человек и уснул на месте преступления
Новости Украины Сумская областьУбийство
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь