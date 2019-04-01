У Тернопільській області померло немовля: деталі трагедії

У Тернопільській області померло тримісячне немовля. Про це повідомили у відділі комунікації Тернопільської області.

Трагедія сталася в Бучацькому районі. 31 березня у відділення поліції Бучача надійшло повідомлення про смерть дитини від лікарів Золотопотоцкої лікарні. Вони відзначили, що малюк надійшов до них у вкрай важкому стані і врятувати його вони не змогли.

За попередніми даними, дитина протягом кількох днів хворіла вдома, але батьки не зверталися за допомогою до медиків і тільки коли дитині стало зовсім погано – подзвонили в лікарню. Імовірно у немовляти була пневмонія.

Проте точні результати і причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

У Тернопільській області померло тримісячне немовля (pixabay.com)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Волині дитина отруїлася невідомим газом. Малюкові всього півтора місяця і його екстрено госпіталізували в лікарню.

А також раніше ми писали про те, що на міському цвинтарі у Харкові знайшли мертве немовля. Його загорнули в ганчірку, потім в пакет і обмотали скотчем. Моторошний пакет виявив випадковий перехожий біля однієї з могил.

Крім того, ми розповідали про те, що на Прикарпатті жінка народила, а потім зарізала новонароджену дитину. Стало відомо, яке покарання вона понесе.