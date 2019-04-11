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Трагедія під Львовом: маленька дитина загинула через ворону

STYLERПодії    11.04.2019 - 09:10
Трагедія під Львовом: маленька дитина загинула через ворону
Дитина загинула від отруєння чадним газом (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик отримав смертельне отруєння чадним газом

В Черлянах Львівської області загинув чотирирічний хлопчик в результаті отруєння чадним газом. Подробиці трагедії розповіла журналіст Віка Балицька на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віка Балицька повідомила, причиною попадання в приміщення чадного газу стала ворона, яка потрапила у димар. Її тіло повністю перекрило трубу і продуктам горіння нікуди було виходити. Вікна в будинку – герметичні, пластикові і чадний газ швидко став накопичуватися в приміщенні.

Чотирирічний хлопчик в той день залишився вдома і не пішов в дитячий сад, так як захворів, а мама ненадовго пішла на роботу. Батько хлопчика в той день був у відрядженні, але він дзвонив дружині регулярно.

Після того, як вона перестала брати трубку, він занепокоївся і на відстані підняв на ноги фірму, яка охороняла квартиру. Охорона викликала рятувальників і медиків. Вони зламали двері і виявили загиблу дитину і його маму. Жінку вдалося врятувати, на даний момент вона перебуває в лікарні.

 

Дитина загинула через отруєння чадним газом (facebook.com/toribal)

"Замкнуте коло обставин, не дає жодних шансів який-небудь профілактиці і попередженню. Грати на трубу теж не можна ставити – небезпечно. Коли смерть може підкрастися у власній квартирі теж не вгадаєш. Як уберегтися? Аж ніяк. Трагічний збіг обставин – це страшна, невблаганна непередбачувана стихія людського буття", - написала Балицька.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львові від отруєння чадним газом загинула відома художниця.

А також писали про те, що українцям розповіли, як розпізнати і вберегтися від отруєння чадним газом.

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