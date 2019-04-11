Трагедия под Львовом: маленький ребенок погиб из-за вороны

Ребенок погиб от отравления угарным газом (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик получил смертельное отравление угарным газом

В Черлянах Львовской области погиб четырехлетний мальчик в результате отравления угарным газом. Подробности трагедии рассказала журналист Вика Балицкая на своей странице в социальной сети Facebook.

Вика Балицкая сообщила, причиной попадания в помещение угарного газа стала ворона, которая попала в дымоход. Ее тело полностью перекрыло трубу и продуктам горения некуда было выходить. Окна в доме – герметические, пластиковые и угарный газ быстро стал накапливаться в помещении.

Четырехлетний мальчик в тот день остался дома и не пошел в детский сад, так как приболел, а мама ненадолго ушла на работу. Отец мальчика в тот день был в командировке, но он звонил жене регулярно.

После того, как она перестала брать трубку, он забеспокоился и на расстоянии поднял на ноги фирму, которая охраняла квартиру. Охрана уже вызвала спасателей и медиков. Они взломали дверь и обнаружили погибшего ребенка и его маму. Женщину удалось спасти, на данный момент она находится в больнице.

Ребенок погиб из-за отравления угарным газом (facebook.com/toribal)

"Замкнутый круг обстоятельств, не дает никаких шансов какой-либо профилактике и предупреждению. Решетку на трубу тоже нельзя ставить – опасно. Когда смерть может подкрасться в собственной квартире тоже не угадаешь. Как уберечься? Никак. Трагическое стечение обстоятельств – это страшная неумолимая непредсказуемая стихия человеческого бытия", - написала Балицкая.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница.

А также писали о том, что украинцам рассказали, как распознать и уберечься от отравления угарным газом.