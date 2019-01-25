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Украинцам рассказали, как распознать и уберечься от отравления угарным газом

STYLERЖизнь    25.01.2019 - 09:47

Видео: (YouTube/ТСН)

Каждый день по всей стране происходят новые инциденты отравления угарным газом. Чтобы уберечься от опасности, газовое оборудование нужно дважды в год поручать на проверку профессионалу. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Угарный газ, как известно, не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому в зоне риска находится каждый, кто имеет любое газовое оборудование в жилище. Токсикологи предупреждают: чем холоднее зима, тем больше жертв угарного газа. Связано это непосредственно с тем, что люди больше греются и реже проветривают помещения.

Несвоевременный профилактический осмотр газовых приборов является основной причиной, которая может повлечь за собой ужасные последствия. У Виктории частный дом и три источника газа в доме - котел, плита и колонка. Женщина считала, что вся ее техника работает идеально, пока не пригласила к себе трубочиста.

Эксперт осмотрел котел и колонку, отметив, что окошечко, которое называется ревизией, заблокировано. Это является большой проблемой, которая для хозяйки могла закончиться отравлением угарным газом. Чем может быть заблокирован приток свежего воздуха эксперт также пояснил. "Источник может быть - птицы, различные мелкие животные, листья, мусор", - сказал он.

Специалисты также предостерегают, что отравленным никогда нельзя оказывать помощь в помещении, поскольку могут задохнуться и спасатели. В таком случае лучше вызвать скорую.

Как сообщалось ранее, недавно в Винницкой области в гимназии Могилев-Подольского отравились 12 первоклассников

Также мы писали о том, что в январе в Нежине Черниговской области 17-летняя девушка и 20-летний парень погибли, отравившись угарным газом в автомобиле.

А также о том, что во Львовской области из-за неисправного обогревателя сгорела семья.

 

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