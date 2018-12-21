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Три ДТП за 20 хвилин: у Львові поліція насилу зловила порушника

STYLERПодії    21.12.2018 - 13:38

Відео: YouTube/Патрульна поліція Львівської області

Житель Львова за 20 хвилин встиг потрапити в три ДТП, перш ніж поліцейським вдалося його зупинити. Відео гонок за порушником опубліковано на YouTube-каналі Патрульної поліції Львівської області.

Інцидент стався у Сихівському районі Львова близько 23:00 20 грудня. Патрульним надійшло повідомлення про те, що позашляховик "БМВ" скоїв ДТП біля торгового центру "Санта-Барбара" і зник з місця злочину. Він протаранив автомобіль марки "Субару", збив парапети і поїхав.

Усім патрульним екіпажам було передано орієнтування на водія і його швидко виявили на перетині вулиць Пасічна і Личаківська. Він мчав на великій швидкості по проїжджій частині.

Водій позашляховика "БМВ" повернув на Кривчицкую, коли його змогли наздогнати співробітники поліції. Під час погоні порушник збив дорожній знак, потім ворота і перелякав водіїв інших автомобілів, які змушені були з'їхати на узбіччя, щоб уникнути зіткнення.

Ще через кілька хвилин "БМВ" почав їхати назустріч поліцейським, але вже з повністю розбитим кузовом, так як зіткнувся з автомобілем "Фольцваген".

Патрульним довелося різко піти в сторону на своєму автомобілі, щоб уникнути зіткнення з бешкетником. Вони розвернулися і знову почали переслідувати порушника. Щоб він зупинився, вони пригрозили застосувати зброю.

Після того, як водій зупинився, йому на руки негайно наділи кайданки. Поліцейські відзначили, що у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки на вміст алкоголю він відмовився як на місці, так і в медичному закладі.

Поліція оформила два протоколи за фактом ДТП, два протоколи за фактом залишення місць аварії, протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, та ще один протокол оформив інший слідчий, так як там була ДТП з потерпілим.

Як розповіли поліцейські, всі переслідування тривало не більше 5 хвилин, а з моменту вчинення першої ДТП минуло не більше 20 хвилин. Порушником виявився 51-річний львів'янин, який раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що дружина потерпілого розповіла подробиці про жахливу ДТП під Херсоном.

А також писали про те, що в ДТП у Києві померла на місці затиснута в авто вагітна жінка.

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