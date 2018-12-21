Три ДТП за 20 минут: во Львове полиция с трудом поймала нарушителя

Видео: YouTube/Патрульная полиция Львовской области

Житель Львова за 20 минут успел попасть в три ДТП, прежде чем полицейским удалось его остановить. Видео гонок за нарушителем опубликовано на YouTube-канале Патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел в Сиховском районе Львова около 23:00 20 декабря. Патрульным поступило сообщение о том, что внедорожник "БМВ" совершил ДТП возле торгового центра "Санта-Барбара" и скрылся с места преступления. Он протаранил автомобиль марки "Субару", сбил парапеты и уехал.

Всем патрульным экипажам была передана ориентировка на водителя и его быстро обнаружили на пересечении улиц Пасечная и Лычаковская. Он несся на большой скорости по проезжей части.

Водитель внедорожника "БМВ" повернул на Кривчицкую, когда его смогли догнать сотрудники полиции. Во время погони нарушитель сбил дорожный знак, потом ворота и перепугал водителей других автомобилей, которые вынуждены были съехать на обочину, чтобы избежать столкновения.

Еще через несколько минут "БМВ" начал ехать навстречу полицейским, но уже с полностью разбитым кузовом, так как столкнулся с автомобилем "Фольцваген".

Патрульным пришлось резко уйти в сторону на своем автомобиле, чтобы избежать столкновения с дебоширом. Они развернулись и снова начали преследовать нарушителя. Чтобы он остановился, они пригрозили применить оружие.

После того, как водитель остановился, ему на руки немедленно надели наручники. Полицейские отметили, что у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. От проверки на содержание алкоголя он отказался как на месте, так и в медицинском учреждении.

Полиция оформила два протокола по факту ДТП, два протокола по факту оставления мест аварии, протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и еще один протокол оформил другой следователь, так как там было ДТП с пострадавшим.

Как рассказали полицейские, все преследование длилось не более 5 минут, а с момента совершения первого ДТП прошло не более 20 минут. Нарушителем оказался 51-летний львовянин, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

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