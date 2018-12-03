У центрі Києва неадекватний чоловік погрожував підірвати свою колишню гранатою

Фото: поліція

Чоловік був затриманий на 72 години, вирішується питання про його притягнення до кримінальної відповідальності за погрозу вбивством

У Києві в Печерському районі чоловік увірвався у квартиру до своєї колишньої подруги та під час сварки погрожував підірвати її гранатою. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, 24, у неділю, 2 грудня, повідомляє Страна.uа.

Зазначається, що жінці вдалося повідомити про це правоохоронців, які оперативно прибули на місце події і готувалися брати квартиру штурмом. Потерпіла кричала, що її колишній співмешканець веде себе агресивно і неадекватно і загрожує вибухом.

Після того, як поліцейські вмовили чоловіка здати боєприпаси, виявилося, що граната Ф-1 виявилася не бойовою. Чоловік використовував спеціальний шумовий пристрій, що імітує Ф-1 за формою.

Чоловік був затриманий на 72 години, вирішується питання про його притягнення до кримінальної відповідальності за погрозу вбивством.

Як повідомлялося раніше, у Голосіївському районі Києва на вул. Васильківська біля багатоповерхового будинку був знайдений труп. Як з'ясувалося пізніше, самогубець перед смертю безліччю ножових поранень убив свою матір та її подругу.

Також ми писали про те, що в Тернополі у житловому будинку в одному з поштових скриньок знайшли бойову гранату.

Нагадаємо, днями в Дніпропетровській області у Кривому Розі стався дивний інцидент - чоловік у масці кота і з сокирою в руках кинувся в один із магазинів.

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Відео: РБК-Україна