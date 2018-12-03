В центре Киева неадекватный мужчина угрожал взорвать свою бывшую гранатой

Фото: полиция

Мужчина был задержан на 72 часа, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности за угрозу убийством

В Киеве в Печерском районе мужчина ворвался в квартиру к своей бывшей подруге и во время ссоры угрожал взорвать ее гранатой. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 24, в воскресенье, 2 декабря, сообщает Страна.ua.

Отмечается, что женщине удалось сообщить об этом правоохранителям, которые оперативно прибыли на место происшествия и готовились брать квартиру штурмом. Потерпевшая кричала, что ее бывший сожитель ведет себя агрессивно и неадекватно и угрожает взрывом.

После того, как полицейские уговорили мужчину сдать боеприпасы, оказалось, что что граната Ф-1 оказалась небоевой. Мужчина использовал специальное шумовое устройство, имитирующее Ф-1 по форме.

Мужчина был задержан на 72 часа, решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Как сообщалось ранее, в Голосеевском районе Киева на ул. Васильковская около многоэтажного дома был найден труп. Как выяснилось позже, самоубийца перед смертью множеством ножевых ранений убил свою мать и ее подругу.

Также мы писали о том, что в Тернополе в жилом доме в одном из почтовых ящиков нашли боевую гранату.

Напомним, на днях в Днепропетровской области в Кривом Роге произошел странный инцидент - мужчина в маске кота и с топором в руках вбежал в один из магазинов.

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Видео: РБК-Украина