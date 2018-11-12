У цирку леопард накинувся на чотирирічну дівчинку

Колаж РБК-Україна

Тварина розірвала светр дитини на шматки

Під час шкільної екскурсії за лаштунки цирку, молодий леопард накинувся на дитину. Про це повідомляє видання "МК.ru".

Інцидент стався у фойє цирку, який знаходиться на Цвітному бульварі в Москві, Росія. Група школярів разом із батьками прийшла в цирк, щоб подивитися виставу, а також здійснити екскурсію за лаштунки. Разом з ученицею третього класу, батьки привели на виставу і її молодшу 4-річну сестру.

Групу дітей проводили до входу за куліси, і вони чекали екскурсовода. Повз них проходила два дресирувальника, які вели на повідках тварин – невеликого тигра і 4-місячного леопарда. Тварини були без намордників.

Раптом молодий леопард стрибнув убік і накинувся на 4-річну дівчинку. Дресирувальники швидко відтягнули тварину.

У дитини весь светр був порваний на шматки, а на шиї виднілася величезна подряпина. Глибше леопард не встиг добратися, так як дівчинка була дуже тепло одягнена. Дитина після нападу голосно плакала. Після укусу тварини дівчинці доведеться пройти курс уколів від сказу.

Крім того, деяким школярам знадобилася допомога психологів після того, що вони побачили.

Дресирувальники пояснюють, що таким тваринам не надягають намордники, а винен той, хто дозволив переміщати тварин по території цирку без відповідних клітин.

"Через побудову морди у леопарда в принципі не могло бути намордника. Інша справа, що кішка повинна була транспортуватися не на повідку, а в клітці. На мій погляд, тут очевидний промах людини", - прокоментувала дресирувальниця диких кішок Маріца Запашна.

Співробітники правоохоронних органів почали перевірку за фактом події.

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Відео: РБК-Україна