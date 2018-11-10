Овцы в Черноморском порту: животные гибнут на новом месте

Фото: Овцы (facebook.com/UAnimals.official)

Уже погибло 89 животных

Отара овец, которую вывезли из порта Черноморска, чтобы спасти, продолжает гибнуть, но уже на новом месте. Об этом сообщают зоозащитники, передают "Факты". По их словам, животные умирают из-за бездействия чиновников в Винницкой области.

Волонтеры требуют немедленно оказать овцам медицинскую помощь, а также провести вскрытие погибших животных для установления причины смерти. Для этого зоозащитники собрались под стенами Госпотребслужбы.

Среди участников пикета были те, кто ухаживал за овцами после транспортировки в Тульчин. По состоянию на 9 ноября, выжило всего 227 овец из 316. Волонтеры ухаживают за животными каждый день, идет круглосуточное дежурство, а овцы очень нуждаются в помощи ветеринаров.

По словам волонтеров, большая часть овец — беременные самки.

"Кто разрешил транспортировать их из Украины в Турцию?Насколько известно, это незаконно. Кто конкретно понесет ответственность за гибель животных? Сейчас есть шанс растаможить животных, чтобы уже после выходных передать новым хозяевам, но для этого государственные органы и службы должны поспособствовать",- ставят вопросы волонтеры.

Сейчас Госпродпотребслужба начала процесс растаможки овец.

"Согласно заявке представителя собственника, после растаможки животных планируют разместить на карантинной площадке в Одесской области", — сообщили в Госпотребслужбе.

Как ранее сообщал Styler, в порту Черноморска почти две недели в закрытой фуре держали без воды и еды отару овец, которая вернулась из Турции после того, как новый хозяин за ними не явился.

Ветеринарная служба запретила перемещать овец по стране, так как боялась угрозы распространения инфекционных болезней. Изначально овец хотели утилизировать, но после протеста активистов и зоозащитников овец перевезли в Тульчин Винницкой области.

А также мы писали о том, что стали известны жуткие подробности состояния животных в Черноморском порту.