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Вівці в Чорноморському порту: тварини гинуть на новому місці

STYLERТварини    10.11.2018 - 18:30
Фото: Вівці (facebook.com/UAnimals.official)
Фото: Вівці (facebook.com/UAnimals.official)

Вже загинуло 89 тварин

Отара овець, яку вивезли з порту Чорноморська, щоб врятувати, продовжує гинути, але вже на новому місці. Про це повідомляють зоозахисники, передають "Факти". За їх словами, тварини помирають через бездіяльність чиновників у Вінницькій області.

Волонтери вимагають негайно надати вівцям медичну допомогу, а також провести розтин загиблих тварин для встановлення причини смерті. Для цього зоозахисники зібралися під стінами Госпотребслужби.

Серед учасників пікету були ті, хто доглядав за вівцями після транспортування в Тульчин. Станом на 9 листопада, вижило всього 227 овець з 316. Волонтери доглядають за тваринами кожен день, йде цілодобове чергування, а вівці дуже потребують допомоги ветеринарів.

За словами волонтерів, велика частина овець — вагітні самки.

"Хто дозволив транспортувати їх з України в Туреччину?Наскільки відомо, це незаконно. Хто конкретно відповідатиме за загибель тварин? Зараз є шанс розмитнити тварин, щоб вже після вихідних передати новим господарям, але для цього державні органи та служби повинні посприяти",- ставлять питання волонтери.

Зараз Госпродпотребслужба почала процес розмитнення овець.

"Згідно заявці представника власника, після розмитнення тварин планують розмістити на карантинному майданчику в Одеській області", — повідомили в Госпотребслужбі.

Як раніше повідомляв Styler, в порту Чорноморська майже два тижні в закритій фурі тримали без води і їжі отару овець, яка повернулася з Туреччини після того, як новий господар за ними не з'явився.

Ветеринарна служба заборонила переміщати овець по країні, так як боялася загрози поширення інфекційних хвороб. Спочатку овець хотіли утилізувати, але після протесту активістів і зоозахисників овець перевезли в Тульчин Вінницької області.

А також ми писали про те, що стали відомі страшні подробиці стану тварин в Чорноморському порту.

 

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