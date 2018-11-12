В цирке леопард набросился на четырехлетнюю девочку

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Животное разорвало свитер ребенка в клочья

Во время школьной экскурсии за кулисы цирка, молодой леопард набросился на ребенка. Об этом сообщает издание "МК.ru".

Инцидент произошел в фойе цирка, который находится на Цветном бульваре в Москве, Россия. Группа школьников вместе с родителями пришла в цирк, чтобы посмотреть представление, а также совершить экскурсию за кулисы. Вместе с ученицей третьего класса, родители привели на представление и ее младшую 4-летнюю сестру.

Группу детей проводили к входу за кулисы, и они ожидали экскурсовода. Мимо них проходила два дрессировщика, которые вели на поводках животных – небольшого тигра и 4-месячного леопарда. Животные были без намордников.

Внезапно молодой леопард прыгнул в сторону и набросился на 4-летнюю девочку. Дрессировщики быстро оттащили животное.

У ребенка весь свитер был порван в клочья, а на шее виднелась огромная царапина. Глубже леопард не успел добраться, так как малышка была очень тепло одета. Ребенок после нападения громко плакал. После укуса животного девочке придется пройти курс уколов от бешенства.

Кроме того, некоторым школьникам понадобилась помощь психологов после того, что они увидели.

Дрессировщики объясняют, что таким животным не надевают намордники, а виноват тот, кто разрешил перемещать животных по территории цирка без соответствующих клеток.

"Из-за строения морды у леопарда в принципе не могло быть намордника. Другое дело, что кошка должна была транспортироваться не на поводке, а в клетке. На мой взгляд, здесь очевидный промах человека", - прокомментировала дрессировщица диких кошек Марица Запашная.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что львица, которую мужчина приручил и поселил у себя дома, напала на своего хозяина.

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Видео: РБК-Украина