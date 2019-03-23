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Все як у тумані: моторошні подробиці ДТП з маршруткою у Києві

STYLERПодії    23.03.2019 - 10:27
Все як у тумані: моторошні подробиці ДТП з маршруткою у Києві
ДТП з маршруткою у Києві (колаж РБК-Україна)

ДТП з маршруткою у Києві відбулася через непрацюючі гальма

ДТП з маршруткою у Києві сталася на перехресті вул. Теліги та Іллєнко біля станції метро "Дорогожичі". Маршрутний автобус №155 збив трьох перехожих, яких довелося терміново госпіталізувати. За словами водія, у нього відмовили гальма. Зараз цю інформацію перевіряють. Одна з постраждалих жінок розповіла подробиці інциденту, передає ТСН.

Встановлено, що водій автобуса скоїв наїзд на людей, які переходили дорогу на переході на дозволений сигнал світлофора. В результаті аварії три жінки були госпіталізовані. Лікарі стверджують, що двоє з них перебувають у важкому стані. Одна з постраждалих погодилася розповісти деталі страшної трагедії.

39-річна Юлія поверталася разом з сестрою Мариною додому з роботи, дочекалася зеленого світла світлофора, зробила пару кроків – далі все як в тумані.

"У той же момент ми ступили кілька кроків, і ми навіть не зорієнтувалися, що він на нас їде", - розповідає Юлія.

Все як у тумані: моторошні подробиці ДТП з маршруткою у Києві

ДТП з маршруткою у Києві - постраждала Юлія (скріншот)

Сестра Юлії, Марина, потрапила прямо під колеса маршрутки. Її стан дуже важкий, але стабільний. Можливо їй буде потрібна додаткова операція на мозку, так як у дівчини діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Найбільше не пощастило Аліні Безсонній, вона досі не прийшла до тями. Маршрутка простягнула її через все перехрестя.

ДТП з маршруткою у Києві – жертва ДТП розповіла подробиці (відео: youtube.com/ТСН)

Водій транспортного засобу затриманий, з ним спілкуються слідчі. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий. У своїх свідченнях водій зазначив, що у маршрутки відмовили гальма. Водієві маршрутки може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до 8 років.

Як повідомлялося раніше, 16 березня в Києві автомобіль збив дівчину прямо на пішохідному переході. В результаті зіткнення з автомобілем дівчина отримала серйозну травму стегна.

Також ми писали про те, що у Вінниці в кінці січня водій маршрутки збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Після удару дитина відлетів за 30 метрів. Водій досі гуляє на волі.

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