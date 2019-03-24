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Убив і спалив: шокуючі деталі розправи над водієм Uber в Києві

STYLERПодії    24.03.2019 - 18:11
Убив і спалив: шокуючі деталі розправи над водієм Uber в Києві
Вбивство таксиста Uber сталося під Києвом (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Вбивство таксиста Uber було скоєно громадянином Білорусі

Вбитого чоловіка, який працював таксистом в службі Uber на власному авто Аudi A5, знайшла в середу, 20 березня, в Яготинському районі Київської області місцева мешканка. Про це повідомив В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його словами, 73-річна жінка виявила обгорілий труп на узбіччі дороги. Про це вона повідомила в поліцію.

А наступного дня правоохоронці отримали звернення від жінки, яка повідомила, що її 36-річний чоловік, який працював водієм у службі таксі Uber, безслідно зник.

 

Вбивство таксиста Uber сталося під Києвом (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В суботу, 23 березня, за підозрою у вбивстві поліція затримала 28-річного громадянина Республіки Білорусь, який останнім часом проживав у Києві. А на батьківщині  він розшукувався за шахрайство.

Під час допиту затриманий зізнався, що йому потрібні були гроші і він вбив чоловіка, щоб заволодіти його автомобілем і продати на запчастини.

Затриманий зізнався, що він жорстоко вбив водія в столиці, вивіз за межі Києва і спалив його тіло.

Також відомо, що дружина підозрюваного очікує дитину.

Убив і спалив: шокуючі деталі розправи над водієм Uber в Києві

Вбивство таксиста Uber сталося під Києвом (скрін: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Раніше ми писали про те, що в суботу, 23 березня, підозрюваний у вбивстві 25-річного водія BlaBlaCar Тараса Познякова 28-річний Кінгісепп Луан з позивним "Лука" загинув від вибуху у квартирі в Києві.

А також повідомляли, що стали відомі подробиці жорстокого вбивства 16-річної школярки Катерини Литкіної з Волинської області - дівчину забили до смерті бейсбольною битою. Тепер підозрювані хлопці намагаються уникнути справедливого покарання.

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