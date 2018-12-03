Вбивство співробітниці Одеського СІЗО: у суді показали відео слідчого експерименту

Фото: колаж РБК-Україна

Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за статтями 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) КК

В Одесі у Малиновському районному суді у понеділок, 3 грудня, відбулося чергове засідання у справі про жорстоке вбивство співробітниці одеського СІЗО Олени Порошенко 17 серпня 2017 року. У залі суду продемонстрували відеозапис слідчого експерименту, повідомляє Odessa.online.

На кадрах видно, як обвинувачений Василь Чемериз розповідає і показує, як саме вбив і розчленував дівчину - молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олену Порошенко.

За його словами, Порошенко не пручалася та віддала гумову палицю і газовий балончик після того, як він вдарив її по голові і повалив на землю.

Чемериз розповів, що потерпіла увійшла у свинарник сама, щоб подивитися на маленьких поросят, там він вдарив дівчину по голові, повалив на землю, потім зв'язав мотузкою руки і ноги і закрив рот ганчірками. Потім обвинувачений розстебнув блузку і кілька разів вдарив її ножем у шию, а після, витягнувши тіло на територію подвір'я, розрубав сокирою і засунув у мішки.

Тіло загиблої, її одяг і речі (крім палиці, яку вбивця сховав), Чемериз викинув у сміттєвий контейнер.

Після цього Чемериз вимив знаряддя вбивства, замочив свої речі та пішов курити.

Фото: odessa.online

На слідчий експеримент Чемериз погодився, тому що, за його словами, не бачив сенсу щось приховувати.

Нагадаємо, що підозрюваний раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за статтями 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося про те, що підозрюваний у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО Олени Порошенко Василь Чемериз заявил, що його змусили піти на це злочин.

Нагадаємо, що раніше в листопаді Іллічівський міський суд Одеської області засудив обвинуваченого у жорстокому вбивстві - забив до смерті чоловіка після ДТП - до 15 років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що в Об'єднаних Арабських Еміратах прокурори звинуватили жінку з Марокко страшної розправи над своїм коханцем, з яким проживала разом сім років. За версією слідчих, вона застрелила, розчленувала і приготувала з фрагментів тіла блюдо макбус, якими нагодувала пакистанських робітників.

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Відео: РБК-Україна