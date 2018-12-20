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"Дивовижне" повернення: у Львівській області знайшли вкрадене Євангеліє

STYLERПодії    20.12.2018 - 20:31
"Дивовижне" повернення: у Львівській області знайшли вкрадене Євангеліє
Колаж РБК-Україна

Євангеліє виявили в тій же церкві, звідки воно зникло

У четвер, 20 грудня, знайшли старовинне 30-кілограмове Євангеліє, що викрали в середині грудня з церкви Святителя Павла Конюшкевича в райцентрі Самбір у Львівській області. Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

За інформацією поліції, викрадене раніше старовинне Євангеліє виявили в тій же церкві, звідки воно зникло.

«Слідчі встановлюють обставини події та особу зловмисника, причетного до крадіжки», - повідомили в Нацполіції області.

&quot;Дивовижне&quot; повернення: у Львівській області знайшли вкрадене Євангеліє

Ілюстративне фото (kpi/ua)

Нині обставини зникнення рідкісного Євангелія з храму, а також за яких обставин, і де саме його виявили в церкві встановлюють працівники правоохоронних органів.

Євангеліє ручної роботи, прикрашене срібними гравюрами, датоване XVI століттям, було подаровано Самбірському православному братству. Вага цього видання майже 30 кілограмів.

Нагадаємо, раніше ми публікували новину про те, що Московський патріархат просить Порошенка накласти вето на закон про перейменування церкви.

Читайте також: Путін допускає "кривавий" переділ власності після створення нової церкви в Україні.

Також раніше ми писали про те, що односельці Єпіфанія думають про нового главу української церкви.

Відео РБК-Україна

 

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