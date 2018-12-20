"Удивительное" возвращение: во Львовской области нашли украденное Евангелие

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Евангелие обнаружили в той же церкви, откуда оно исчезло

В четверг, 20 декабря, нашли старинное 30-килограммовое Евангелие, которое похитили в середине декабря из церкви Святителя Павла Конюшкевича в райцентре Самбор во Львовской области. Об этом сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По информации полиции, ранее похищенное старинное Евангелие обнаружили в той же церкви, откуда оно исчезло.

«Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к краже», - сообщили в Нацполиции области.

Иллюстративное фото (kpi/ru)

Ныне обстоятельства исчезновения редкостного Евангелия из храма, а также при каких обстоятельствах, и где именно его обнаружили в церкви устанавливают работники правоохранительных органов.

Евангелие ручной работы, украшенное серебряными гравюрами, датированное ХVI веком, было подарено Самборском православному братству. Вес этого издания почти 30 килограмм.

Напомним, ранее мы публиковали новость о том, что Московский патриархат просит Порошенко наложить вето на закон о переименовании церкви.

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Также ранее мы писали о том, что односельчане Епифания думают о новом главе украинской церкви.

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