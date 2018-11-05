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Під Харковом на голову трирічної дівчинці впав телевізор: дівчинка в реанімації

STYLERПодії    05.11.2018 - 14:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У дівчинки закрита черепно-мозкова травма та перелом кісток

У селищі Коломак Харківської області маленької трирічній дівчинці впав на голову телевізор. Дитину у важкому стані доставили в реанімацію. Про це пишуть на Facebook-сторінки "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Під час огляду дівчинки, їй поставили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа і гематома чола.

Дівчинку терміново доставили в найближчий медичний заклад - Валковської центральну районну лікарню, однак пізніше, через її важкий стан здоров'я, лікарі вирішили перевести дівчинку в спеціалізовану клініку Харкова. Для цього викликали реанімаційну дитячу бригаду, яка транспортувала дівчинку в лікарню швидкої допомоги.

Під Харковом на голову трирічної дівчинці впав телевізор: дівчинка в реанімаціїПід Харковом на голову трирічної дівчинці впав телевізор: дівчинка в реанімації

Скріншот поста (facebook.com/ekstrena.dopomoga)

Фахівці просять українців, не залишати маленьких дітей без нагляду. Навіть перебуваючи вдома, дітей може чекати небезпека.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області поліція затримала жінку, яка душила власного сина.

Також ми писали, в Дрогобичі підлітки жорстко познущалися над 15-річною школяркою, а виклали відео побиття в соцмережу.

Відео: РБК-Україна

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