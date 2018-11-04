В Дрогобыче жестоко поиздевались над школьницей: появились подробности (видео)

Видео: Избиение школьницы в Дрогобыче (YouTube/Андрей Рыбчанский)

В Дрогобыче подростки жестоко поиздевались над 15-летней девочкой, а видео с избиениями появилось на прошлой неделе в соцсети. Тинейджеры избили девочку до крови и волочили по земле. Пользователи соцсети опознали жертву насилия и возмутились произошедшим.

Как сообщила полиция, избиение действительно происходило на ламповом заводе в Дрогобыче, но в 2017 году. Также правоохранители установили всех участников вопиющего инцидента.

Скриншот из видео (YouTube/Андрей Рыбчанский)

31 августа 2017 около 16.00 в одном из заброшенных помещений на ул. Владимира Великого в городе Дрогобыч, 20-летняя жительница Дрогобыча и ее несовершеннолетняя подруга, пригласили 15-летнюю местную жительницу в здание, чтобы выяснить недоразумение, которое накануне произошло во время спора между двумя девушками, которые живут по соседству.

Находясь в помещении заброшенной постройки, 20-летняя девушка начала оскорблять 15-летнюю школьницу и избивать ее.

Скриншот из видео (YouTube/Андрей Рыбчанский)

Отметим, что жертва в полицию не обращалась, но сейчас полиция устанавливает все детали произошедшего.

Как ранее писал Styler, ЧП с выпавшей из маршрутки школьницей получило продолжение (видео).

До этого мы писали, что соцсети возмутились поведением водителя, который нагло выгнал ребенка из маршрутки.