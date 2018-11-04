У Дрогобичі жорстоко познущалися над школяркою: з'явилися подробиці (відео)

Відео: Побиття школярки в Дрогобичі (YouTube/Андрій Рыбчанский)

У Дрогобичі підлітки жорстоко познущалися над 15-річною дівчинкою, а відео з побиттям з'явилося минулого тижня в соцмережі. Тінейджери побили дівчинку до крові і волочили по землі. Користувачі соцмережі впізнали жертву насильства і обурилися.

Як повідомила поліція, побиття дійсно відбувалося на ламповому заводі в Дрогобичі, але в 2017 році. Також правоохоронці встановили всіх учасників кричущого інциденту.

Скріншот з відео (YouTube/Андрій Рыбчанский)

31 серпня 2017 близько 16.00 в одному з покинутих приміщень на вул. Володимира Великого в місті Дрогобич, 20-річна мешканка Дрогобича та її неповнолітня подруга, запросили 15-річну місцеву жительку в будівлю, щоб "з'ясувати" непорозуміння, яке напередодні відбулося під час суперечки між двома дівчатами, які живуть по сусідству.

Перебуваючи в приміщенні покинутій будівлі, 20-річна дівчина почала ображати 15-річну школярку і бити її.

Скріншот з відео (YouTube/Андрій Рыбчанский)

Зазначимо, що жертва в поліцію не зверталася, але зараз поліція встановлює всі деталі події.

Як раніше писав Styler, ПП з випала з маршрутки школяркою отримало продовження (відео).

До цього ми писали, що соцмережі обурилися поведінкою водія, який нахабно вигнав дитину з маршрутки.