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"Дала ему соску и прикрыла рот рукой": в Одесской области мать задушила собственного сына

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 12:50

В Одесской области полиция задержала женщину, четырехмесячный малыш которой внезапно умер во сне. Медики вначале осмотрели грудничка, но не нашли признаков насильственной смерти, но вскрытие показало, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, сообщается в сюжете ТСН.

По предварительным данным, горе-мать задушила своего ребенка. Ее задержали правоохранительные органы по подозрению в умышленном убийстве.

"Я дала ему соску и прикрыла рот рукой, чтобы он успокоился. Я три минуты ее держала, а утром поняла, что ребенок не подает признаков жизни", - сказала женщина.

Жительница Подольска ранее говорила, что ее ребенок постоянно плакал.  По ее словам, ночью она его покормила, потом перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила, что малыш не дышит. Она вызвала скорую помощь.

Как ранее сообщал Styler, в Одесской области внезапно умер четырехмесячный ребенок.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области на кладбище нашли мертвую новорожденную девочку.

А также писали о том, что в Измаиле внезапно скончался шестимесячный ребенок.

 

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