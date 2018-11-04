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"Дала йому соску і прикрила рот рукою": в Одеській області мати задушила власного сина

STYLERЖиття    04.11.2018 - 12:50

В Одеській області поліція затримала жінку, чотиримісячний малюк якої раптово помер уві сні. Медики спочатку оглянули немовляту, але не знайшли ознак насильницької смерті, але розтин показав, що смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії, повідомляється в сюжеті ТСН.

За попередніми даними, горе-мати задушила свою дитину. Її затримали правоохоронні органи за підозрою в умисному вбивстві.

"Я дала йому соску і прикрила рот рукою, щоб він заспокоївся. Я три хвилини її тримала, а вранці зрозуміла, що дитина не подає ознак життя", - сказала жінка.

Мешканка Подільська раніше говорила, що її дитина постійно плакала. За її словами, вночі вона його нагодувала, потім переповила і поклала спати, а вранці виявила, що малюк не дихає. Вона викликала швидку допомогу.

Як раніше повідомляв Styler, в Одеській області раптово померла чотиримісячна дитина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області на кладовищі знайшли мертву новонароджену дівчинку.

А також писали про те, що в Ізмаїлі раптово помер шестимісячний дитина.

 

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