Под Харьковом на голову трехлетней девочке упал телевизор: малышка в реанимации

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У девочки закрытая черепно-мозговая травма и перелом костей

В поселке Коломак Харьковской области маленькой трехлетней девочке упал на голову телевизор. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом пишут на Facebook-странице "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Во время осмотра девочки, ей поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и гематома лба.

Малышку срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение - Валковскую центральную районную больницу, однако позже, из-за ее тяжелого состояния здоровья, врачи решили перевести девочку в специализированную клинику Харькова. Для этого вызвали реанимационную детскую бригаду, которая транспортировала девочку в больницу скорой помощи.

Скриншот поста (facebook.com/ekstrena.dopomoga)

Специалисты просят украинцев, не оставлять маленьких детей без присмотра. Даже находясь дома, детей может ожидать опасность.

Как сообщалось ранее, в Одесской области полиция задержала женщину, которая душила собственного сына.

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Видео: РБК-Украина