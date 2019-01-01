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Вибух у Магнітогорську: що відомо про зниклу українку

STYLERПодії    01.01.2019 - 23:26
Вибух у Магнітогорську: що відомо про зниклу українку
Фото: на місці обвалення (з відкритих джерел)

У Слідчому комітеті РФ заявили, що в будинку слідів вибухівки не виявили

В російському Магнітогорську в Челябінській області після вибуху в житловому будинку 31 грудня 2018 року, жертвами якого стали 9 людей, досі вважається зниклою українка, яка проживала в одній з квартир. Про це йдеться в повідомленні на сайт ГУ МНС РФ у вівторок, 1 січня.

32-річну жінку звуть Тетяна Іванівна Антипова. Вона є уродженкою Шепетівки Хмельницької області.

Вибух у Магнітогорську: що відомо про зниклу українку

Фото: список мешканців (74.mchs.gov.ru)

Як випливає з оприлюднених даних, українка з 15 вересня 2003 року проживала в квартирі №354 по проспекту Карла Маркса, 164.

Тетяна не виходить на зв'язок, її місце перебування не відомо.

На сайті відомства зазначили, що наразі намагаються знайти 32 людини.

Всього з моменту початку пошуково-рятувальної операції з-під завалів будинку в Магнітогорську дістали 15 людей, з яких 9 - були загиблими. Було врятовано 6 осіб.

Як повідомили в російському Слідчому комітеті, в будинку не було ніякої вибухівки, передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося раніше, рятувальники витягли з-під завалів будинку 11-місячного хлопчика, який більше доби пролежав під руїнами.

Також ми писали про те, що в Києві в новорічну ніч у житловому масиві Березняки стався вибух опалювального котла в одному з приватних будинків.

Нагадаємо, 14 грудня з-під завалів будинку в Фастові Київської області, де стався вибух, витягли тіла 2.

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